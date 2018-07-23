وزير الداخلية الفرنسي يدلي بشهادته في قضية مساعد ماكرون

من المقرر أن يقدم وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، اليوم الإثنين أدلة إلى لجنة برلمانية تحقق فيما تردد عن تورط أحد مساعدي الرئيس إيمانويل ماكرون في أعمال عنف أثناء مظاهرة.

وقد اتهمت المعارضة مكتب ماكرون بالتستر على الواقعة، بعد أن تم الكشف عن أن مساعد الرئيس كان قد تم في البداية إيقافه عن العمل لمدة 15 يومًا، قبل أن يتم الإعلان عن الواقعة.

وقد كشفت صحيفة "لوموند" الأسبوع الماضي أن ألكسندر بينالا، وهو مستشار أمني سابق لدى ماكرون، تم تصويره وهو يرتدي خوذة شرطية ويبدو أنه يعتدي على شاب آخر أثناء احتجاجات عيد العمال التي جرت في الاول من مايو الماضي.

وكانت النيابة العامة بدأت أمس الأحد تحقيقاً، حيث خضع بينالا لتحقيق رسمي في اتهامات تشمل العنف الجماعي والقيام بمهمة رسمية بطريقة غير قانونية.

كما تم وضع موظف في حزب الوسط التابع له ماكرون قيد التحقيق الرسمي في اتهامات مماثلة.

ويواجه بينالا و3 من كبار مسؤولي الشرطة المزيد من الاتهامات المتعلقة بسوء استخدام مقاطع التقطتها كاميرات المراقبة.