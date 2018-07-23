اكتمال قائمة نادي بيراميدز حتى إشعار آخر (أسماء)





اكتملت قائمة نادي بيراميدز – الوجه الجديد بالدوري المصري – بوصولها إلى 25 لاعبًا ضمت 7 لاعبين من القدامى المحسوبين على الأسيوطي قبل بيعه، و18 صفقة جديدة بعد الاستغناء عن كايكي لاعب شابيكوينسي البرازيلي.





وتعد قائمة بيراميدز حاليًا مكتملة وإن كانت إدارة النادي بإمكانها الاستغناء عن بعض اللاعبين لضم بدلاء لهم قبل انطلاق الدوري المصري





وتنص لوائح الجبلاية على ضم 25 لاعبًا لقوائم الأندية بالإضافة إلى 5 لاعبين على قائمة الانتظار.





اللاعبون القدامى





1- حمادة طلبة





2- محمد رزق





3- إسلام صيام





4- أحمد دعدور





5- مهند لاشين





6- شريف دابو





7- أحمد عفيفي





صفقات بيراميدز





1- أحمد الشناوي حارس الزمالك





2- المهدي سليمان حارس سموحة





3- على جبر من وست بروميتش الإنجليزي





4- السوري عمر الميداني





5- محمد حمدي ظهير أيسر المصري البورسعيدي





6- أحمد خالد ظهير أيسر فريق طنطا





7- رجب بكار ظهير أيمن سموحة





8- عمر جابر ظهير أيمن لوس أنجلوس الأمريكي





9- محمد فتحي لاعب وسط نادي الإسماعيلي





10- أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك





11- محمد مجدي أفشة صانع ألعاب إنبي





12- محمد فاروق جناح المقاولون





13- البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي جوياس بالدرجة الثانية البرازيلية





14 البرازيلي ماركوس دا سيلفا "كينو" مهاجم بالميراس





15- ناصر منسي مهاجم الداخلية





16- الفلسطيني داني شاهين لاعب نادي رودا الهولندي





17 -البرازيلي لوكاس ريبامار مهاجم أتلتيكو باراناينسي





18 - البرازيلي رودريجينيو إدواردو كوستا صانع ألعاب كورنثيانز





الصفقة 19





واستغني نادي بيراميدز عن البرازيلي كايكي لاعب شابيكوينسي بعد التعاقد مع ردويجينيو الأحد الماضي نظرًا لكثرة عدد الأجانب بالفريق





وبلغ إجمالي صفقات نادي بيراميدز برئاسة حسام البدري 958 مليونًا و200 ألف جنيه ويعد كينو القادم من بالميراس بـ8.5 مليون يورو الصفقة الأغلى في النادي ومصر.















