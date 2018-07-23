تحذير هام من "الأرصاد" بشأن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن درجة الحرارة سترتفع حوالي 6 درجات عن معدلها الطبيعي، مضيفًا أنه سيسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على محافظات الصعيد.



ولفت إلى أن درجة الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء ستتجاوز الـ40 درجة، ولكن سيكون هناك انخفاض في نسبة الرطوبة، معقبا: "من رحمة ربنا بينا انخفاض نسبة الرطوبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة".



قال محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم، موضحًا أن تلك الموجة ستستمر لمدة 3 أيام.