الأهلي يعلن رحيل "باكا" ويحسم عروض شرائه

قال محمد يوسف؛ المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، إن الأيام القادمة ستشهد حسم مستقبل الجنوب إفريقي "باكا" لاعب الفريق.





وأضاف إن هناك مناقشات حول هذا الأمر في الوقت الحالي ولم يتم الاستقرار حتى الآن على محطة اللاعب القادمة في ظل مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالعروض التي وصلت النادي.





يذكر أن «باكا» سيتدرب برفقة اللاعبين الغائبين عن رحلة بتسوانا المرتقبة لمواجهة تاونشيب المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



