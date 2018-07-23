"كارتيرون" يعلن قائمة الأهلي لرحلة "بتسوانا" ويتجنب المفاجآت

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى بتسوانا فجر غدٍ الثلاثاء لمواجهة تاونشيب المقرر لها السبت القادم في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واختار كارتيرون 24 لاعبا لرحلة بتسوانا حيث ضمت القائمة كلا من: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني وسعد سمير ومحمد نجيب، وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وعلي معلول وصبري رحيل، وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد، وكريم نيدفيد وأحمد حمدي وإسلام محارب ووليد سليمان ومؤمن زكريا وميدو جابر، وجونيور أجايي ومروان محسن وصلاح محسن ووليد أزارو.