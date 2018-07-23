أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الاثنين 23-7-2018

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم الاثنين 23-7-2018، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 17.8444 جنيه للشراء، و17.9444 جنيه للبيع.





وبلغ سعر اليورو نحو 20.6567 جنيه للشراء، و20.7743 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.1264 جنيه للشراء، و23.2596 جنيه للبيع.





وسجل الفرنك السويسري نحو 17.7680 جنيه للشراء، و17.8747 جنيه للبيع، وبلغ متوسط سعر اليوان الصيني نحو 2.6540 جنيه للشراء، و2.6711 جنيه للبيع.





وشهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه،استقرار، وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي وسجل الريـال السعودي نحو 4.7553 جنيه للشراء، و4.7821 جنيه للبيع.





وسجل الدينار الكويتي نحو 58.9156 جنيه للشراء، و59.3184 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.8549 جنيه للشراء، و4.8830 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.