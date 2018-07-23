بدء التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قنا عن طريق "سولك"

قال الدكتور أيمن خضاري، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المديرية بدأت حملتها في التطعيم ضد مرض شلل الاطفال بمراكز المحافظة، باستخدام الطعم "سولك" عند عمر 4 أشهر في الجرعة الثانية بجدول التطعيمات الروتينية.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المديرية قامت بحملتها في إطار السعي للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وبناء على تعليمات وزارة الصحة، وذلك للأطفال المواليد من يوم 2018322 وما بعد ذلك.



وأضاف خضاري، أن مديرية الصحة بقنا قامت بعقد دورات تدريبيه للعاملين بالتطعيمات بخصوص هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي موانع للتطعيم.

