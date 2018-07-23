كارتيرون يطلب صفقة جديدة للأهلي

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من لجنة الكرة ضرورة التعاقد مع لاعب وسط قوي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.





وجاء طلب كارتيرون من لجنة الكرة بالتعاقد مع لاعب وسط في ظل حالة الإجهاد الكبيرة التي ظهر عليه حسام عاشور قائد الفريق، في المباراة الماضية أمام تاونشيب البتسواني بدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى كثرة الإصابة التي يعاني منها.





ومن المنتظر أن تحسم لجنة الكرة طلب المدير الفني في القريب العاجل، وتدعيم صفوف الفريق، بعد فشل التعاقد مع أحمد عبد المقصود لاعب الريان القطري.