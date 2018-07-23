حكايات اليوم.. ثورة 23 يوليو.. وتفجيرات شرم الشيخ

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 23 يوليو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 23 يوليو، وقوع أحداث ثورة 23 يوليو التي قادها تنظيم الضباط الأحرار وأقرت النظام الجمهوري في مصر، فضلًا عن وقوع تفجيرات شرم الشيخ.

ثورة 23 يوليو

في مثل هذا اليوم عام 1952، قامت حركة الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب بـ ثورة 23 يوليو، والتي أطاحت بالنظام الملكي الذي كان الملك فاروق الأول في هذا الوقت على رأسه.

كان قائد الحركة التي سميت فيما بعد بالثورة هو اللواء محمد نجيب والواقع أنه تم اختياره - من قبل الضباط الأحرار - كواجهة للثورة لما يتمتع به من سمعة حسنة داخل الجيش و كان اللواء الوحيد في التنظيم وكان سبب انضمام الكثير من ضباط الجيش للضباط الاحرار وكان أحد أهم عوامل نجاح الثورة.

تفجيرات شرم الشيخ

و23 يوليو 2005، وقعت تفجيرات في شرم الشيخ في مصر أدت إلى مقتل 88 شخص وجرح أكثر من 200.

وهجمات شرم الشيخ 2005 كانت سلسلة من الهجمات الإرهابية المتزامنة في 23 يوليو 2005، تم الإعداد لها من قبل منظمة القاعدة المتطرفة، استهدفت المنتجع المصري الهادئ جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية، حيث توفي جراء هذه الهجمات ثمانية وثمانون (88) شخصاً معظمهم مصريون، وجرح ما يزيد عن المائتين (200) شخص من الانفجار جاعلة من الهجمات تلك "أسوأ هجوم إجرامي في تاريخ مصر".

ميلاد مديحة حمدي

الفنانة مديحة حمدي من مواليد 23 يوليو 1941، وهي حاصلة على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية. لمعت في الإذاعة في الستينات، ثم في المسرح وظهرت أول مرة في مسرحية "السكرتير الفني" أمام فؤاد المهندس.

انتقلت إلى الشاشة الصغيرة واستمر عملها فيه، حيث قدمت مجموعة مسلسلات منها: "الدوغري 90" و"عيلة الدوغري". من أهم أفلامها: "عائلات محترمة" و"روعة الحب" و"معسكر البنات" و"مدرس خصوصي".

متزوجة من ضابط شرطة ولها منه ولدان، ‏ارتدت الحجاب في التسعينيات، لكنها ‏لم تبتعد عن التمثيل، لها شهرة في السعودية لدورها المهم في مسلسل أصابع الزمن الذي لقى شهرة كبيرة في فترة الثمانينيات.

ميلاد أحمد عز

والفنان أحمد عز من مواليد 23 يوليو 1971، وظهر لأول مرة مع المغنية أصالة في كليب "لما جت عينك في عيني"ز ظهر أيضاً بمشهد صغير في فيلم فيلم كلام الليل للمخرجة إيناس الدغيدي التي أتاحت له الفرصة فيما بعد للقيام بطولة فيلم مذكرات مراهقة.

في 2004، لفت الأنظار إليه عندما لعب دور البطولة أمام الفنانة يسرا في مسلسل ملك روحي وبعده فيلمي حب البنات وسنة أولى نصب، وابتعد بعد ذلك عن الأدوار الرومانسية واتّجه لأفلام الحركة والإثارة والتشويق.