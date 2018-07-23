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الخارجية الإيرانية: تصريحات بومبيو تمثل تدخلًا في الشؤون الداخلية

الإثنين 23/يوليه/2018 - 10:56 ص
الخارجية الإيرانية: تصريحات بومبيو تمثل تدخلًا في الشؤون الداخلية
بهرام قاسمي
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وكالات
 

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن التصريحات المعادية التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تمثل تدخلا في شؤونها.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي: "كلمة بومبيو يوم الأحد كانت تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لإيران… مثل هذه السياسات ستوحد الإيرانيين الذين سيتغلبون على المؤامرات التي تحاك ضد بلدهم"، وذلك وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

 

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، انتقد الزعماء الإيرانيين وشبههم "بالمافيا"، وتعهد بدعم لم يحدده للإيرانيين غير الراضين عن حكومتهم.

 

كما أعلن بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستطلق قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الفارسية على مدار الساعة للجمهور الإيراني. وأضاف أنه بهذه الطريقة سيكون الإيرانيون العاديون في إيران وحول العالم قادرين على معرفة أن "الولايات المتحدة معهم".

 

المزيد عن: وزير خارجية أمريكي بومبيو بهرام قاسمي ايران الشؤون الداخلية الخارجية الإيرانية
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