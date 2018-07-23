تعرف على أسعار العملات أمام الريال السعودى اليوم 23-7-2018

تقدم لكم بوابة الفجر الالكترونية اليوم الاثنين 23-7-2018 أسعار الريال من خلال تقريرًا يوميًا لسعر الريال داخل جميع البنوك السعودية والسوق السوداء.





حيث يحتاج المواطن السعودي والعربي إلي معرفة التغيرات السعرية للريال لانه من العملات الأكثر تداولاً داخل أسواق العملات ويكثر الطلب عليه نتيجة ندرة الدولار الأمريكي.





ونرصد لكم كل يوم على بوابة الفجر سعر الريال السعودي مقارنة بالدولار الامريكي و سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري و أسعار العملات الاجنبية أمام الريال السعودى.





واستقرت اسعار الريال السعودى مقابل الدولار والعملات العربية والأحنبية في معظم البنوك الحكومية والخاصة السعوية وجاءت الأسعار على النحو التالي بحسب أخر تحديث للبتك المركزي السعودى:





1 دولار أمريكي = 3.7503 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي

1 يورو = 4.4032 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2271 يورو

1 جنيه استرليني = 4.9313 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2028 جنيه استرليني

1 دولار كندي = 2.8561 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3501 دولار كندي

1 دولار أسترالي = 2.7854 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3590 دولار أسترالي

1 ين ياباني = 0.0338 ريال سعودي





1 ريال سعودي = 29.5683 ين ياباني

1 فرنك سويسرى = 3.7856 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2642 فرنك سويسرى

1 ليرة تركي = 0.7855 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 1.2731 ليرة تركي

1 يوان صيني = 0.5549 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 1.8021 يوان صيني

1 بات تايلندي = 0.1125 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 8.8915 بات تايلندي

1 رينغيت ماليزيا = 0.9242 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 1.0820 رينغيت ماليزيا

1 روبيه هندي = 0.0546 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 18.3121 روبيه هندي

1 ريال ايراني = 0.0001 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 11,609.2846 ريال ايراني