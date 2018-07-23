إطلاق صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل
الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:44 ص
أفادت قناة سكاي
نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الإثنين، بإطلاق صفارات الإنذار شمالي إسرائيل
على الحدود مع سوريا وفي الجولان السوري المحتل.
وتعتبر الهضبة،
حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام
1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.
وتعتبر الهضبة،
حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام
1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.
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