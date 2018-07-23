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مصر تواصل صدارتها لدورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر

الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:44 ص
مصر تواصل صدارتها لدورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر
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دينا نبيل
 
واصلت البعثة المصرية صدارتها لجدول الترتيب العام لدورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر، قبل بداية منافسات اليوم الخامس، بعد ان وصلت للميدالية 86 ، بواقع 49 ذهب و 20 فضية و 17 برونزية.

وتأتي في المركز الثاني الجزائر برصيد 76 ميدالية و نيجيريا في المركز الثالث برصيد 37 ميدالية.

وتنطلق اليوم منافسات اليوم الخامس من دورة الألعاب الإفريقية حيث تنافس مصر في الريشة الطائرة "فردي" و الكرة الشاطئية و السلاح و الجمباز و الشراع و السباحة وكرة اليد و الرماية.

مصر تواصل صدارتها لدورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر
المزيد عن: مصر والجزائر مصر دورة الألعاب الأفريقية الجزائر
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