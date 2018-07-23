ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23-7-2018

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للأغراض التجارية، قد تسبب فى ارتفاع أسعار الدواجن بالمجازر التجارية، لكن في المقابل لن تتأثر المزارع بهذه الزيادة، وذلك لاستخدامها أسطوانات البوتاجاز.





وأضاف عبدالعزيز، أن الشعبة كانت تنوي تشجيع مزارع الدواجن على العمل بالغاز الطبيعي، وذلك لرخص ثمنه ولتقليل تكلفة الإنتاج ولكن بعد زيادة أسعاره مؤخرًا، لم تعد هذه الفكرة ذات جدوى، "النهاردة لما ترفع سعره أنا همد للمزارع إزاي"، بحسب قوله.





ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري، بداية من أمس السبت، بنسب تتراوح بين 33.3 و75% حسب الاستهلاك، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الذي نشرته الجريدة الرسمية.





وزاد سعر الغاز للمنازل في الشريحة الأولى حتى 30 مترًا مكعبا من جنيه واحد إلى 1.75 جنيه بزيادة 75%، والشريحة الثانية حتى 60 مترا مكعبا من 1.75 جنيه إلى 2.5 جنيه بزيادة 42.8%، والشريحة الثالثة فوق 60 مترا مكعبا من 2.25 جنيه إلى 3 جنيهات بزيادة 33.3%.