دوداميل يرجح عبور فنزويلا لمونديال 2022

رجح المدير الفني لمنتخب فنزويلا، رافائيل دوداميل، احتمالية تأهل فريقه إلى مونديال 2022، وذلك للحضور الكبير للاعبين، والقناعة التي تسمح بالتفكير في توقعات كبيرة.





وأدلى دوداميل بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس في مدينة بارانكيا الكولومبية، في إطار مشاركة العنابي اللاتيني، في دورة ألعاب أمريكا الوسطى ومنطقة بحر الكاريبي.





وقال المدرب "نحن نرجح احتمالية تأهلنا بشكل كبير. وسننافس بهذا الحماس العظيم. وفي وجود هذا الحضور الكبير من اللاعبين لدينا، وفي غضون عامين أو ثلاثة أعوام سنصبح أفضل وسنحظى بمنتخب تنافسي وواعد من أجل الوصول إلى كأس العالم".





وبجانب رؤيته للتأهل للمونديال، عول دوداميل أيضا على دورة ألعاب أولمبياد طوكيو 2020.





وأثنى على بداية التحضيرات لتصفيات أمريكا الجنوبية والمشاركة في بطولة كوبا أمريكا (البرازيل 2019) بخوض مواجهة ودية أمام كولومبيا في السابع من سبتمبر المقبل في ميامي، قائلا إنها "أفضل طريقة للقيام بذلك هو مواجهة منتخب مثل كولومبيا، العائد من بطولة كأس العالم".





وعن حظوظ فنزويلا بالفوز بميدالية في ألعاب أمريكا الوسطى، أوضح دوداميل "لسنا مرشحين للفوز بل كولومبيا باعتبارها صاحبة الأرض، والمكسيك التي خاضت كثير من المباريات الدولية. نحن أتينا بهدف خوض الـ 5 مباريات".



