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أول رد من مصور الحمار الوحشي المزيف في الحديقة الدولية

الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:35 ص
أول رد من مصور الحمار الوحشي المزيف في الحديقة الدولية
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قال محمود سرحان، مصور صورة الحمار الوحشي المزيف في الحديقة الدولية، إنه اكتشف دهان حمار بلدي؛ ليشبه الحمار الوحشي عن طريق الصدفة عند زيارته للحديقة.

وأضاف "سرحان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، "لما نزلت الصورة على صفحتي قلبت الدنيا"، مشيرًا إلى أنه لم يتواصل مع أي مسئول وإنما فقط عدد من الجرائد.

ولفت إلى أنه اكتشف الأمر بسهولة لوضوحه، مضيفًا أنه كان هناك حمارين في الحديقة تم دهانهما بهذه الطريقة.

المزيد عن: محمود سرحان حمار وحشي حمار بلدي الحمار الوحشي المزيف
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