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وزير التنمية: إطلاق مسابقة النظافة خلال الشهر الجاري لاختيار أفضل مدينة

الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:28 ص
وزير التنمية: إطلاق مسابقة النظافة خلال الشهر الجاري لاختيار أفضل مدينة
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية
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ياسمين مبروك
 

تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات وهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، متابعة الحملات اليومية لرفع المخلفات والقمامة المتراكمة في الشوارع والميادين بالمحافظات.

 

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تقوم بالمتابعة اليومية لمنظومة النظافة مع المحافظات وتتلقى تقارير عن مؤشرات الأداء في كل محافظة وأهم ما تم تحقيقه على مدار اليوم.

 

وأشار اللواء شعراوى إلى أهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية من كافة الفئات في حل مشكلة النظافة ونشر الوعي والتواصل المجتمعي؛ لتغيير الصورة الموجود حالياً في بعض الشوارع وإعادة الوجه الحضاري لمصر.

 

وأضاف شعراوى أن الوزارة تعتزم إطلاق مسابقة للنظافة خلال الشهر الجاري بين محافظات الجمهورية بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي الشباب والرياضة و البيئة، موضحًا أنه سيتم اختيار أفضل مدينة أو حي أو قرية وتقديم جوائز مالية لهم .

 

وطالب وزير التنمية المحلية من كافة رؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر فى الشارع مع العاملين فى منظومة النظافة للمتابعة اليومية مع استخدام كافة الإمكانيات المتاحة؛ لتحقيق أكبر إنجاز فى أقل مدة ممكنة .


المزيد عن: وزارة التنمية المحلية محافظة القاهرة محافظات النظافة والتجميل القاهرة الجيزة افضل مدينة
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