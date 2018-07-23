الحكم على ملكة جمال كينيا بالإعدام لهذا السبب

تعرضت ملكة جمال كينية، تدعى روثي كاماندي، لحكم بالإعدام لثبوت تورطها في قتل صديقها بخمسة وعشرين طعنة في عام 2015.

محكمة كينية، قضت بإعدام روثي كاماندي البالغة من العمر 24 عاما، والتي فازت بلقب ملكة الجمال وهي داخل السجن أثناء محاكمتها بتهمة القتل.

كانت المسابقة في كينيا، قد نظمت داخل السجن لاختيار “الحسناوات النزيلات”، وظهرت كاماندي بشريط التتويج وتاج اللقب في صورة إلى جانب مشاركات أخريات.

وقال قاض في المحكمة التي أدانت كاماندي في تصريحات له: إنه أراد أن يعرف الناس أنه ليس مقبولا أن يقتل الشباب شركاءهم متى ما أحسوا بالإحباط أو بخيبة الأمل.

وأدانت عائلة الضحية رحبت بقرار الإعدام، منظمة العفو الدولية الحكم القضائي ووصفته بالفظيع وغير الإنساني.