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أماكن شاغرة بكليات القمة بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة

الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:17 ص
أماكن شاغرة بكليات القمة بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة
أرشيفية
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يتواجد أماكن شاغرة بكليات الهندسة لطلاب الشعبة الهندسية، ومعظم كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى جامعات الجمهورية، بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة. 
 
كما يتبقى أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بكليات الطب البيطري والتمريض، وكليات العلوم والفنون التطبيقية والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار لطلاب الشعبتين العلمية "علمي علوم ورياضة"، ولطلاب الشعبة الأدبية بكليات التجارة والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والتربية. 

المزيد عن: كليات الهندسة تنسيق المرحلة الثانية الهندسة الشعبة الهندسية أماكن شاغرة
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