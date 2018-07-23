ماركيز يودع كرة القدم على طريقته الخاصة

ودع المدافع المكسيكي المخضرم رافائيل ماركيز، أحد أربعة لاعبين يمتلكون الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات في نسخ مختلفة بكأس العالم (5 مرات)، كرة القدم، اليوم الأحد، على طريقته الخاصة.





وتحدث المدافع المخضرم للكرة وكأنها شخصا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





وقال صاحب الـ(39 عاما)، الذي أعلن اعتزاله عقب انتهاء مشوار بلاده بمونديال روسيا، "كرة القدم: لقد منحتني كل شيء وعلي الآن رد الجميل لكي، من الصعب الابتعاد وسأظل دائما متعلقا بكي".





وأشار لاعب برشلونة الإسباني وأطلس المكسيكي وهيلاس فيرونا الإيطالي سابقا، بالإضافة لعدة أندية أخرى، "أشكر جميع الجماهير على كل هذا الحب على مدار السنوات الماضية. هو الحافز الرئيس بالنسبة لي وسيظلون كذلك، مهما فعلت، وأينما كنت".





كما أوضح اللاعب الملقب بـ"القيصر" أنه مرت أسابيع عديدة منذ خوضه لآخر مباراة في مسيرته بالملاعب، ولكنه فضل أخذ بعض الوقت لاستيعاب الوضع الجديد.





شعور بالرضا





وأكد "أشعر بالرضا وبالسعادة بعد مسيرة امتدت 22 عاما، قدمت خلالها تضحيات كبيرة، وأخطئت وأصبت. لست نادما على أي شيء، لأنني في النهاية تعلمت من كل تجربة خضتها وقرار اتخذته".





كما شكر اللاعب، الذي يعد المكسيكي الأفضل خلال القرن الحالي، المدربين الذين تدرب تحت إمرتهم على مدار مسيرته، ووثقوا في إمكانياته، وللصحافة التي أثنت عليه وانتقدته، بالإضافة لعائلته التي كانت بجانبه دائما، بحسب قوله.





مسيرة حافلة





يذكر أن ماركيز خاض 147 مباراة دولية مع المكسيك سجل خلالها 19 هدفا، كما توج بلقب كأس القارات في 1999، ولقبي كأس كونكاكاف الذهبية (2003 و2011).





وعلى صعيد الأندية، كانت المسيرة الأبرز للاعب المكسيكي مع البلوجرانا الذي ارتدى قميصه خلال الفترة من (2003-10)، وشارك معه في 240 مباراة في جميع المسابقات.





ومع الفريق الكتالوني، حصد ماركيز لقب الليجا 4 مرات (2004-05 و2005-06 و2008-09 و2009-10)، وكأس الملك مرة (2008-09)، ودوري الأبطال مرتين (2005-06 و2008-09)، ومونديال الأندية مرة (2009)، وكأس السوبر الإسباني مرتين (2005 و06).