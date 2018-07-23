بسبب ستارة.. وفاة موظف سقط من شرفة منزله بالشرقية

لفظ موظف في العقد الخامس من العمر بقرية طاروط، بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة، اليوم، إثر سقوطه من الطابق الثالث على خلفية قيامة بتركيب ستارة بشرفة منزله.





تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "أ.ج.م"30عامًا، عامل ومقيم قرية طاروط، بوفاة شقيقه "ط" 50 عامًا موظف بالمعاش، أثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الثالث أثناء قيامه بتركيب ستارة اختل توازنه، وفارق الحياة في الحال.