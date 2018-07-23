في احتفاء بالموسيقى.. بريطانيا تخصص يوما وطنيا للألبوم الغنائي

من المقرر أن تحيي بريطانيا أول ”يوم وطني للألبوم الغنائي“ هذا الخريف في حدث يأمل منظموه أن يحتفل به عشاق الموسيقى سنويا للتعبير عن تقديرهم لهذا الشكل الموسيقى.

وسيكرم عشاق الموسيقى في جميع أنحاء البلاد المطربين وكتاب الأغاني والمنتجين في 13 أكتوبر تشرين الأول، وستقام العديد من الفعاليات التي ينظمها أهم القائمين على الصناعة بالإضافة إلى شبكة (بي.بي.سي.) ميوزيك للاحتفال ”بجميع جوانب حب المملكة المتحدة للألبوم“ قبل هذا اليوم.





وسيطلب من المعجبين أيضا تشغيل ألبومهم المفضل بالكامل بعد ظهر ذلك اليوم.





وقال جيف تيلور الرئيس التنفيذي لشركة صناعة التسجيلات الصوتية البريطانية في بيان ”البث المباشر ربما يوسع نطاق قدرتنا على الوصول إلى الموسيقى واكتشافها.“





وتابع قائلًا: ”لكن مفهوم الألبوم ككيان يعبر عن سردية أو عن رؤية الفنان الإبداعية في لحظة معينة لا يزال مهما وملهما كما كان دائما“.





ويأتي إعلان اليوم في الوقت الذي تحيي فيه صناعة الموسيقى هذا العام مرور 70 عاما على إطلاق أول قرص فونوغراف (فينيل إل.بي).