باحث أثري: الآثار تعاملت بحرفية مع كشف تابوت الإسكندرية

قال الباحث الأثري الدكتور علي أبودشيش، إن وزارة الآثار نجحت في الترويج لكشف تابوت الإسكندرية الجرانيتي، وتعاملت الوزارة مع الأمر بحرفية عالية.





وأشار أبو دشيش إلى أن الموضوعات التي نشرت في الصحف العالمية والعربية هي بمثابة دعاية وترويج للسياحة في مصر، مضيفًا أن العالم أجمع مفتونًا بغموض وجمال الحضارة المصرية والاكتشافات التي تحدث على أرضها دائمًا.





وأضاف أبو دشيش أن الوزارة استطاعت إخراج التابوت واكتشاف ما به بالتعاون مع القوات المسلحة، موضحًا أن السخرية من الكشف ومحاولة التقليل منه، كما حدث من البعض على صفحات التواصل الاجتماعي، ينال من نجاح وتميزها الملحوظ في مجال الكشوفات الأثرية.





وبخصوص المطالبات بعقد مؤتمر صحفي، قال أبو دشيش إنه لا داعي له فكل التفاصيل منشورة ومعلنة، وتصريحات الوزارة الرسمية على لسان الأمين العام منضبطة وعلمية، كما أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار تعامل بإيجابية وسرعة لحسم الجدل الدائر حول التابوت وأوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بنفسه للإشراف على فتحه.