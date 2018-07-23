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مباراة تشيلسي.. مشاهدة تشيلسي وبيرث جلوري بث مباشر (يوتيوب)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 06:56 ص
مباراة تشيلسي.. مشاهدة تشيلسي وبيرث جلوري بث مباشر (يوتيوب)
بث مباشر تشيلسي
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الفجر الرياضي
 

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معلومات عن مباراة تشيلسي الانجليزي وبيرث جلوري الاسترالي بدون تقطيع اليوم تشيلسي Vs بيرث جلوري، البطولة : مواجهة ودية استعدادا للموسم الجديد، القنوات الناقلة :  الشارقة الرياضية، الملعب : ملعب استرالي ، المعلقين : راشد عبد الرحمن .

 

موعد مشاهدة مباراة تشيلسي الانجليزي وبيرث جلوري الاسترالي اليوم في تمام الـ 2:30 ظهرا بتوقيت السعودية، والـ 1:30 ظهرا بتوقيت مصر.

 

كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي الانجليزي وبيرث جلوري الاسترالي بث مباشر اليوم 23-7-2018 في مواجهة ودية استعدادا للموسم الجديد 2018.

 

شاهد البث المباشر مباراة تشيلسي الانجليزي وبيرث جلوري الاسترالي يوتيوب من هنا..

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