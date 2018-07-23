"القومي للمسرح" كامل العدد لليوم الثالث على التوالي (صور)
الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:41 ص
شيماء عطية
اضطرت دور العرض المسرحية المستخدمة فى المهرجان القومي للمسرح المصري إلى وضع لافتة "كامل العدد" على أبواب المسرح بسبب الزحام الشديد من الجمهور الذى حرص بشدة على حضور جميع العروض المسرحية المشاركة فى المهرجان وهي مسرحية "مركب بلا صياد" للمخرج عمرو قابيل ومسرحية "سلم نفسك" للمخرج خالد جلال، عرض "كوميديا البؤساء" للمخرجة مروة رضوان
وكذلك مسرحية "الساعة الأخيرة" للمخرج ناصر عبد المنعم و "يوم معتدل جدًا" للمخرج سامح بسيوني الذى اضطرت معه ادارة المسرح لاقامة عرضين فى نفس اليوم، و"سرد أحداث موت معلن" للمخرج محمد عز الدين والزيارة " للمخرج محمد جبر ، و"قلعة الموت" للمخرج مناضل عنتر، وأخيرًا مسرحية "سنواويت" للمخرج محسن رزق و"حنان فى بحر المرجان" اخراج عمرو حمزة.
يذكر أن المهرجان القومي للمسرح، تنظمه وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الحالي، وحتى ٢ أغسطس المقبل برئاسة الدكتور حسن عطية دورة الكاتب محمود دياب وتقام عروضه فى 13 دار عرض مسرحي.
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