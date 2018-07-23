ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الدوري الإنجليزي يمتلك أغلى خط دفاع في العالم

الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:27 ص
الدوري الإنجليزي يمتلك أغلى خط دفاع في العالم
الدوري الانجليزي
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

كشفت إحصاءات كروية جديدة، عن تربع الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليج) على عرش صدارة الدوريات الأوروبية الكبرى، باحتوائه على أغلى خط دفاع في تاريخ الساحرة المستديرة.

 

وذكر موقع "سكواوكا نيوز" الإنجليزي، بأن أغلى خط دفاع موجود في الدوري الإنحليزي وتبلغ قيمته 331 مليون يورو، ونشر قائمة بأغلى الصفقات القياسية التي تمت في البريميرليج، وتحديدا في خط الدفاع، ويحتل المدافع الهولندي في نادي ليفربول فيرجيل فان ديك، المرتبة الأولى في أغلى الصفقات الدفاعية بـ83.3 مليون يورو.

 

ويأتي في المرتبة الثانية مدافع مانشستر سيتي، اللاعب الفرنسي إيميريك لابورت، بعد انتقاله إلى السيتيزينز قادما من أتلتيك بلباو الإسباني مقابل 63.7 مليون يورو، وجاء ثالثا الحارس البرازيلي أليسون بيكر المنتقل حديثا إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي بـ62.6 مليون يورو.

 

وحل بينجامين ميندي لاعب منتخب فرنسا ونادي مانشستر سيتي في المركز الرابع، بعد انتقاله إلى صفوف النادي الإنجليزي قادما من موناكو الفرنسي بـ60.3 مليون يورو، وذهبت المرتبة الخامسة إلى زميله في الفريق الإنجليزي كايل والكر الذي انتقل إلى صفوف السيتي قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي بـ50.3 مليون يورو.

 

 

المزيد عن: ليفربول فان ديك رياضة الدوري الانجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 6:50:00 AM