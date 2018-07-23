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بعد اجتياحها مصر.. شاهد كيف تفاعلت عبير صبري مع تحدي رقصة "كيكي - kiki" ؟ (فيديو)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:20 ص
بعد اجتياحها مصر.. شاهد كيف تفاعلت عبير صبري مع تحدي رقصة كيكي - kiki ؟ (فيديو)
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الفجر الفني
 

شاركت  الفنانة عبير صبري، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو جديد لها وهي تستمع لإحدى الأغاني  داخل سيارتها.


وعلقت صبري على الفيديو قائلة : كيكي وأنا مكاني" في إشارة منها إلى تحدي رقصة "كيكي - kiki" التي اجتاحت العالم مؤخرًا ولاقت تفاعلًا بين عدد من المشاهير والفنانين. 

وعلق أحمد مكي، على الفيديو الذي قام بنشره قائلًا عبارته الشهيرة: "يا صلاة العيد.. أخيرا ها KiKi".


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