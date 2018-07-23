بعد اجتياحها مصر.. شاهد كيف تفاعلت عبير صبري مع تحدي رقصة "كيكي - kiki" ؟ (فيديو)
الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:20 ص
الفجر الفني
شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو جديد لها وهي تستمع لإحدى الأغاني داخل سيارتها.
وعلقت صبري على الفيديو قائلة : كيكي وأنا مكاني" في إشارة منها إلى تحدي رقصة "كيكي - kiki" التي اجتاحت العالم مؤخرًا ولاقت تفاعلًا بين عدد من المشاهير والفنانين.
وعلق أحمد مكي، على الفيديو الذي قام بنشره قائلًا عبارته الشهيرة: "يا صلاة العيد.. أخيرا ها KiKi".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا كيكي kiki فن سينما دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018 100