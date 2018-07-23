بعد اجتياحها مصر.. شاهد كيف تفاعلت عبير صبري مع تحدي رقصة "كيكي - kiki" ؟ (فيديو)

وعلقت صبري على الفيديو قائلة : كيكي وأنا مكاني" في إشارة منها إلى تحدي رقصة " كيكي - kiki " التي اجتاحت العالم مؤخرًا ولاقت تفاعلًا بين عدد من المشاهير والفنانين.



