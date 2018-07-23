مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا أمام سان جوزيه في ثاني مبارياته التحضيرية

انتهت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ونظيره سان جوزيه بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

يذكر أن الشياطين الحمر قد تعادلوا في المباراة التحضيرية الأولى، أمام كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 1-1، حيث من المقرر أن يلتقي أبناء مورينيو مع ليفربول وريال مدريد وميلان.