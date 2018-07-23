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في عيد ميلاد مديحة حمدي.. تعرف على أسباب ارتدائها الحجاب وشهرتها في السعودية

الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:06 ص
في عيد ميلاد مديحة حمدي.. تعرف على أسباب ارتدائها الحجاب وشهرتها في السعودية
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شيماء عطية
 

تحتفل الفنانة مديحة حمدي اليوم الاثنين، بعيد ميلادها السابع والسبعين.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات عنها:-


١- ولدت مديحة حمدي في 23 يوليو 1941.


٢- حاصلة على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية.


٣- عملت في مرحلة الستينات في الإذاعة، وتألقت فيها.


٤- مثلت لأول مرة على خشبة المسرح أمام الفنان فؤاد المهندس في مسرحية "السكرتير الفني".


٥- اتجهت للشاشة الصغيرة وقدمت عدد من المسلسلات منها: الدوغري 90" و"عيلة الدوغري".


٦- ظهرت في السينما في عدد من الأفلام الناجحة منها: عائلات محترمة" و"روعة الحب" و"معسكر البنات" و"مدرس خصوصي".


٧- اشتهرت في السعودية بعد نجاح مسلسل " أصابع الزمن" التي قدمته في فترة الثمانينيات.


٨- تزوجت من لواء شرطة وأنجبت ٣ أطفال "أحمد، محمد، معتز"، توفي محمد أثناء سفرها.


٩- ارتدت الحجاب في تسعينات القرن الماضي وابتعدت عن التمثيل، نتيجة تأثرها بمشاركتها في المسلسلات الدينية.



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