في عيد ميلاد مديحة حمدي.. تعرف على أسباب ارتدائها الحجاب وشهرتها في السعودية

تحتفل الفنانة مديحة حمدي اليوم الاثنين، بعيد ميلادها السابع والسبعين.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات عنها:-

١- ولدت مديحة حمدي في 23 يوليو 1941.





٢- حاصلة على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية.





٣- عملت في مرحلة الستينات في الإذاعة، وتألقت فيها.



٤- مثلت لأول مرة على خشبة المسرح أمام الفنان فؤاد المهندس في مسرحية "السكرتير الفني".





٥- اتجهت للشاشة الصغيرة وقدمت عدد من المسلسلات منها: الدوغري 90" و"عيلة الدوغري".



٦- ظهرت في السينما في عدد من الأفلام الناجحة منها: عائلات محترمة" و"روعة الحب" و"معسكر البنات" و"مدرس خصوصي".



٧- اشتهرت في السعودية بعد نجاح مسلسل " أصابع الزمن" التي قدمته في فترة الثمانينيات.



٨- تزوجت من لواء شرطة وأنجبت ٣ أطفال "أحمد، محمد، معتز"، توفي محمد أثناء سفرها.





٩- ارتدت الحجاب في تسعينات القرن الماضي وابتعدت عن التمثيل، نتيجة تأثرها بمشاركتها في المسلسلات الدينية.







