أحمد مكي يشارك في تحدي رقصة "كيكي - kiki"(فيديو)

وظهر حزلئوم، في المشهد الذي نشره مكي، من الفيلم وهو يرقص أمام السيارة، تمامًا كطريقة الرقص التي اجتاحت العالم مؤخرًا تحت مسمي تحدي

وعلق أحمد مكي على الفيديو الذي قام بنشره قائلًا عبارته الشهيرة: "يا صلاة العيد.. أخيرا ها KiKi".