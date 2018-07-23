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أحمد مكي يشارك في تحدي رقصة "كيكي - kiki"(فيديو)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 04:27 ص
أحمد مكي يشارك في تحدي رقصة كيكي - kiki(فيديو)
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الفجر الفني
 

نشر الفنان أحمد مكي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مشهدًا من فيلمه "لا تراجع ولا استسلام" والذي أدى خلاله شخصية "حزلئوم".

وظهر حزلئوم، في المشهد الذي نشره مكي، من الفيلم وهو يرقص أمام السيارة، تمامًا كطريقة الرقص التي اجتاحت العالم مؤخرًا تحت مسمي تحدي "كيكي - kiki".

وعلق أحمد مكي على الفيديو الذي قام بنشره قائلًا عبارته الشهيرة: "يا صلاة العيد.. أخيرا ها KiKi".

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