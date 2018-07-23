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إنييستا يبدأ موسمه مع فريقه الجديد بهزيمة قاسية (صور)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 04:21 ص
إنييستا يبدأ موسمه مع فريقه الجديد بهزيمة قاسية (صور)
انييستا
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وكالات
 

خسر الإسباني أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق، في المحطة الأولى لمشواره في الدوري الياباني، حيث ظهر كبديل في مباراة فريقه الجديد فيسل كوبي أمام شونان بلمير أمس الأحد.

 

وشهد "الرسام" على بداية سيئة مع فريقه الجديد، حين خسر أمام منافسه شونان بلمير بثلاثية نظيفة.

 

وجلس إنييستا على مقاعد البدلاء عند صافرة البداية، ولم يحصل على فرصة المشاركة إلا في الدقيقة 58، حيث قام 30 ألف مشجع بالترحيب به وتحيته من المدرجات.

 

ويعد إنييستا أبرز اسم ينضم إلى ناد ياباني لكرة القدم، ويأتي على عكس الاتجاه السائد لدى العديد من اللاعبين المخضرمين والأسماء البارزة في عالم الساحرة المستديرة بالانتقال إلى أندية في الصين تجذبهم بعقود باذخة ووعود بتحول البلاد في السنوات المقبلة إلى عملاق كروي.

 


إنييستا يبدأ موسمه مع فريقه الجديد بهزيمة قاسية (صور)
إنييستا يبدأ موسمه مع فريقه الجديد بهزيمة قاسية (صور)
إنييستا يبدأ موسمه مع فريقه الجديد بهزيمة قاسية (صور)
إنييستا يبدأ موسمه مع فريقه الجديد بهزيمة قاسية (صور)
المزيد عن: موسم جديد فيسل كوبي رياضة الظهور الأول اخبار الرياضة أندريس إنييستا
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