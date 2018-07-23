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تقارير: قائمة أفضل 10 لاعبين بالعالم ستشهد تواجد محمد صلاح

الإثنين 23/يوليه/2018 - 04:06 ص
تقارير: قائمة أفضل 10 لاعبين بالعالم ستشهد تواجد محمد صلاح
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2018 The Best.

 

وذكرت تقارير صحفية، أن القائمة ستشهد ظهور محمد صلاح، نجمنا المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي، والذي نال جائزة أفضل لاعب في البريمير ليج في الموسم الماضي.

 

ومن المنتظر أن تشهد القائمة أيضا، كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بالإضافة إلى لوكا مورديتش، نجم كرواتيا، وأفضل لاعب في بطولة كأس العالم الأخيرة 2018 بروسيا، وأنطوان جريزمان وكيليان مبابي وبول بوجبا، والذين توجوا مع منتخب فرنسا بالمونديال.

 

 

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