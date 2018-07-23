5 صفقات مدوية للأهلي السعودي في الميركاتو الصيفي (فيديو)

دعم مسئولو النادي الأهلي السعودي صفوفه بخمس صفقات حتى الآن في موسم الانتقالات الصيفي، وتسعى إدارة الفريق لإبرام الصفقات التي يحتاجها المدرب، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" الصفقات الرسمية للفريق الأهلاوي حتى الآن على النحو التالي:

1- أليكسيس:

انتقل أليكسيس صاحب الـ32 عاما لاعب نادي ألافيس الإسباني السابق إلى النادي الأهلي السعودي بعقد يمتد لمدة موسمين مقبلين حتى عام 2020، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

2- خوسيه مانويل كواردو:

انتقل خوسيه مانويل كواردو للأهلي السعودي، قادما من إسبانيول الإسباني بعقد يمتد حتى موسم 2020، بدعم أيضا من تركي آل الشيخ في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

3- عبد الله السعيد:

تعرض عبد الله السعيد لأزمة كبيرة في مصر، بعد تعاقده مع ناديي الأهلي والزمالك المصري، وتوثيق الفريق الأهلاوي عقده في مصر قبل القلعة البيضاء، وعرضه للبيع بعد ذلك، وتدخل تركي آل الشيخ في صفقة انتقاله للنادي الأهلي السعودي مقابل 2,2 مليون دولار، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

4- نوح الموسى:

تعاقد النادي الأهلي السعودي مع نوح الموسى لاعب نادي الفتح السابق بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم، وفشل اللاعب في فترته مع نادي بلد الوليد الاسباني، حيث قضى 4 أشهر فقط مع الفريق.

5- دجانيني تافاريس:

أعلن النادي الأهلي السعودي عن تعاقده مع دجانيني تافاريس مهاجم سانتوس المكسيكي السابق، لمدة 4 سنوات بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد مهاجم منتخب الرأس الأخضر.