شاهد.. أصغر طفلة تؤدي تحدي "كيكي - kiki" (فيديو)
الإثنين 23/يوليه/2018 - 03:59 ص
شيماء عطية
تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لأصغر طفلة تؤدي تحدي رقصة كيكي التي اجتاحت العالم قبل أيام قليلة.
ونال الفيديو إعجاب الجمهور ممن أثنوا على براعة الطفلة في أداء الرقصة الشهيرة.
يذكر أن رقصة كيكي هي تحدي للرقص على أغنية in my feelings للمطرب الكندي دريك، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بمجرد طرحها منذ قرابة ثلاثة أسابيع.
المزيد عن: نجوم الفن مطرب كندي مشاهير مسلسلات مزيكا كيكي kiki فن سينما رقصة كيكي دراما تحدي كيكي الفجر الفني الشهير أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 4 2018