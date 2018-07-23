شاهد.. أصغر طفلة تؤدي تحدي "كيكي - kiki" (فيديو)









ونال الفيديو إعجاب الجمهور ممن أثنوا على براعة الطفلة في أداء الرقصة الشهيرة.





يذكر أن رقصة كيكي هي تحدي للرقص على أغنية in my feelings للمطرب الكندي دريك، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بمجرد طرحها منذ قرابة ثلاثة أسابيع.





تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لأصغر طفلة تؤدي تحدي رقصة كيكي التي اجتاحت العالم قبل أيام قليلة.