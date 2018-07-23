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إجراء اختبارات اللياقة للحكام الدوليين والمرشحين الأربعاء المقبل

الإثنين 23/يوليه/2018 - 03:28 ص
إجراء اختبارات اللياقة للحكام الدوليين والمرشحين الأربعاء المقبل
الحكام
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كيرلس مدحت
 

أدى الحكام المشاركون في الفوج الرابع تدريباتهم العملية مساء الأحد، ضمن معسكر الحكام المقام بالمدينة الشبابية ببورسعيد وبحضور الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد وجميع أعضاء لجنة الحكام والسادة المحاضرين ومعدي اللياقة البدنية، حيث اشتمل برنامج اليوم، أيضا على محاضرات مكثفة

 

وقررت لجنة الحكام إجراء اختبارات اللياقة البدنية للحكام الدوليين والحكام المرشحين للقائمة الدولية يوم الأربعاء 25 يوليو الجاري.

 

 

إجراء اختبارات اللياقة للحكام الدوليين والمرشحين الأربعاء المقبل
إجراء اختبارات اللياقة للحكام الدوليين والمرشحين الأربعاء المقبل
إجراء اختبارات اللياقة للحكام الدوليين والمرشحين الأربعاء المقبل
إجراء اختبارات اللياقة للحكام الدوليين والمرشحين الأربعاء المقبل
المزيد عن: عصام عبد الفتاح رياضة الحكام الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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