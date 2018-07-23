رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

هنأ الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، الأحد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية، وأعضاء البرلمان العربي عن جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة.





وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في برقيات تهنئة بعثها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار المسؤولين المصريين، أن "الشعب العربي وجميع الشعوب التي تحررت من قبضة الاستعمار البغيض، يتذكرون هذا اليوم المجيد الذي دشن حقبة جديدة للاستقلال، وفتح باب التحرر من الاستعمار أمام كثير من الشعوب والدول، مسطراً صفحة مضيئة من تاريخ كفاح الشعب المصري العظيم، من أجل الحرية ونيل الاستقلال من الاستعمار الإنجليزي البغيض".





وثمّن رئيس البرلمان العربي "المواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنُصرة القضايا العربية الاستراتيجية والمحورية، وعلى رأسها قضية العرب الأولى فلسطين".



