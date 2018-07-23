ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

في ذكرى ميلاد عاطف سالم .. ٨ معلومات عن مخرج "الحفيد"

الإثنين 23/يوليه/2018 - 03:21 ص
في ذكرى ميلاد عاطف سالم .. ٨ معلومات عن مخرج الحفيد
طباعة
شيماء عطية
 


تحل اليوم الإثنين، الذكرى السابعة والتسعين على ميلاد المخرج الراحل عاطف سالم، والذي اشتهر بأفلامه ذات الطابع الأسري.


وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه:-


١- ولد عاطف سالم في الثالث والعشرين من يوليو ١٩٢١، لأبوين مصريين في السودان.


٢- في عام ١٩٤٣، بدأ حياته الفنية ممثلًا في فيلم "ماجدة".


٣- عمل لفترة مساعد مخرج للعديد من المخرجين.


٤- في عام ١٩٥٣، أخرج أول أفلامه السينمائية بعنوان "الحرمان".


٥- أخرج عدد من الأفلام القصيرة ومنها: "جنود المظلات، العودة إلى القاهرة، فجر جديد".


٦- اشتهر بتقديم الأفلام الاجتماعية أشهرها: "إحنا التلامذة"، و"جعلوني مجرمًا"، و"الحفيد" و"أم العروسة"، و"النمر الأسود".


٧- حصل على جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1999.


٨- توفي في الثلاثين من يوليو عام ٢٠٠٢، عن عمر ناهز الـ ٨١ عامًا.


المزيد عن: وفاة نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن عاكف سالم سينما دراما بروفايل الفجر الفني الحفيد أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 3:40:02 AM