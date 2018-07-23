في ذكرى ميلاد عاطف سالم .. ٨ معلومات عن مخرج "الحفيد"
تحل اليوم الإثنين، الذكرى السابعة والتسعين على ميلاد المخرج الراحل عاطف سالم، والذي اشتهر بأفلامه ذات الطابع الأسري.
وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه:-
١- ولد عاطف سالم في الثالث والعشرين من يوليو ١٩٢١، لأبوين مصريين في السودان.
٢- في عام ١٩٤٣، بدأ حياته الفنية ممثلًا في فيلم "ماجدة".
٣- عمل لفترة مساعد مخرج للعديد من المخرجين.
٤- في عام ١٩٥٣، أخرج أول أفلامه السينمائية بعنوان "الحرمان".
٥- أخرج عدد من الأفلام القصيرة ومنها: "جنود المظلات، العودة إلى القاهرة، فجر جديد".
٦- اشتهر بتقديم الأفلام الاجتماعية أشهرها: "إحنا التلامذة"، و"جعلوني مجرمًا"، و"الحفيد" و"أم العروسة"، و"النمر الأسود".
٧- حصل على جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1999.
٨- توفي في الثلاثين من يوليو عام ٢٠٠٢، عن عمر ناهز الـ ٨١ عامًا.