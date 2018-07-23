الإشاعة تقتل بلغيث الصيادي للمرة الثانية

للمرة الثانية يجد الفنان القدير بلغيث الصيادي مجبرا وعائلته على الردّ على الإشاعات الصادرة عن أصحاب النفوس المريضة، والتي طالت حياته، فمنذ أشهر صدرت إشاعة وفاة صاحب «اسملّه عليك»، وسرعان ما تم تكذيب الخبر، لكن إشاعة وفاة هذا الفنان المحبوب لدى الناس، سرت منذ يومين سريان النار في الهشيم، ما اضطر الفنان بلغيث الصيادي بمعية نجله أنيس إلى الردّ على المكالمات الهاتفية، من قبل زملائه ومن قبل وسائل الإعلام، كما صرّح بذلك لـ"الشروق"، معبّرا عن ألمه واستيائه الشديدين من ترويج أخبار زائفة عن حياة الناس، علما وأنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها إشاعة عن وفاة فنان أو نجم معروف في تونس وحتى في العالم العربي، فقد قتلوا سلطان الطرب جورج وسوف أكثر من مرّة، وفي تونس أشاعوا عديد المرات وفاة فنانين على غرار دليلة المفتاحي وخديجة السويسي، وحتى الفنان الراحل منصف السويسي تعرض لإشاعة الوفاة قبل وفاته...



