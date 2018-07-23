لقاء ودي بين تونس والمغرب يوم 20 نوفمبر برادس

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات انها اتفقت مع نظيرتها المغربية على اجراء مقابلة ودية بين المنتخبين التونسي والمغربي للاكابر وذلك يوم 20 نوفمبر القادم بملعب رادس.





ويذكر ان الجامعة التونسية لكرة القدم بصدد البحث عن مدرب خلفا لنبيل معلول الذي استقال من منصبه عقب مونديال روسيا 2018 واصبح مدربا لفريق الدحيل القطري.





ويعود المنتخب التونسي للمقابلات الرسمية في شهر سبتمبر القادم بمواجهة منتخب سوازيلاند لحساب الجولة الثانية للمجموعة العاشرة من تصفيات كاس امم افريقيا (الكامرون 2019).





ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط من فوزه على مصر (1-0) متقدما على النيجر وسوازيلاند (1ن) ومصر (0ن).