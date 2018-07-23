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النادي الافريقي يتبارى وديا مع غلطة سراي التركي السبت القادم برادس

الإثنين 23/يوليه/2018 - 03:18 ص
النادي الافريقي يتبارى وديا مع غلطة سراي التركي السبت القادم برادس
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محمد وليد الجموسي
 

 
اعلن النادي الافريقي على صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "فايسبوك" انه سيتبارى وديا مع "غلطة سراي" بطل تركيا يوم السبت 28 جويلية الجاري بملعب رادس.

واوضح ان الهيئة المديرة للفريق طالبت السلط المعنية بتوفير 40 الف تذكرة لهذه المباراة.

وكان النادي الافريقي اجرى خلال تربصه بحمام بورقيبة ثلاث مقابلات ودية مع النجم الخميري (3-0) والسيلية القطري (2-2) ودفاع تاجنانت الجزائري (0-0).

ويحل فريق الاحمر والابيض ضيفا على نادي حمام الانف في افتتاح بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم (2018-2019).
 
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