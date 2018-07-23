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الترجي الرياضي يتعادل وديا مع النادي القسنطيني 0-0

الإثنين 23/يوليه/2018 - 03:18 ص
الترجي الرياضي يتعادل وديا مع النادي القسنطيني 0-0
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محمد وليد الجموسي
 

 
 تعادل الترجي الرياضي التونسي مع النادي الرياضي القسنطيني الجزائري (0-0) في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما مساء امس السبت بملعب الشاذلي زويتن.

ويستعد الترجي الرياضي لمواجهة كامبالا سيتي الاوغندي المقررة السبت القادم باوغندا لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الاولى من دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.

ويتصدر الترجي الرياضي مجموعته برصيد 7 نقاط متقدما على الاهلي المصري (4ن) وتاونشيب رولارز البوتسواني (3ن) وكامبالا سيتي الاوغندي (3ن).
 
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