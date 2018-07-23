بينما الأهلي يلهو.. الزمالك يصنع المجد في موسم الانتقالات الصيفية الحالية (تقرير)

سادت حالة من الغضب العارم وسط جماهير النادي الأهلي، بسبب اقتراب موسم الانتقالات الصيفية من الانتهاء دون أن تُبرم إدارة النادي صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد.

واتهمت جماهير القلعة الحمراء، إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالتباطؤ في إنهاء بعض الصفقات المنتظرة والفشل في التعاقد مع بعض اللاعبين المميزة لقيادة الفريق ضمن منافسات البطولة المحلية ودوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بعد فشل الإدارة في الحصول على توقيع كلًا من محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، رغم إعلان اللاعب أكثر من مرة رغبته في ارتداء القميص الأحمر، كما كررت إدارة النادي تباطؤها في إنهاء صفقة أحمد عبدالمقصود لاعب الريان القطري، لتثور الجماهير في وجه مجلس محمود الخطيب، وتوجيه الاتهامات باصطناع البُخل المادي واللهو والتعاقد مع لاعبين صغار، دون النظر لحاجة الفريق.

على جانب آخر تعيش كرة القدم الزملكاوية وجماهيرها، موسمًا من صناعة المجد بالميركاتو الصيفي، عقب التعاقد مع لاعبين متميزين للنهوض بفريق كرة القدم، والعودة للمنافسة على لقب الدوري العام، ومن ثم العودة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

يأتي ذلك بعد توفير إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، العديد من الصفقات الهامة لتدعيم فريق الكرة تحت الولاية الجديدة للسويسري كريستيان جروس، أملًا في المنافسة على الألقاب.

وبينما كان الأهلي يلهو والزمالك يصنع المجد في موسم الانتقالات.. يرصد " الفجر الرياضي" أهم صفقات القطبين بالميركاتو الحالي من خلال التقرير الآتي:

أولًا.. "الأهلي"

تعاقد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع 4 صفقات فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم:

1_ ساليف كوليبالي قادمًا من مازيمبي الكونغولي.

2_أحمد علاء قادمًا من الداخلية.

3_-مصطفى البدري قادمًا من أسوان.

4_ عمار حمدي قادمًا من النصر القاهري.

ثانيًا.. "الزمالك"

نجح نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في إبرام 8 صفقات بشكل رسمي حتى الآن، وهم:

1_ المغربي حميد أحداد قادمًا من الدفاع الجديدي المغربي.

2_ إبراهيم حسن قادمًا من الإسماعيلي.

3_ بهاء مجدي قادمًا من الإسماعيلي.

4_ محمد حسن قادمًا من وادي دجلة.

5_ عمر السعيد قادمًا من وادي دجلة.

6_ عماد السيد حارس مرمى قادمًا من انبي.

7_ محمد عبد السلام قادمًا من بتروجت.

8_ محمد سيد مخلوف قادمًا من فاركو تحت السن.

ويتواجد على قائمة الانتظار التونسي فرجاني ساسي لاعب النصر السعودي والذي يسعى الفارس الأبيض لحسم التعاقد معه خلال الفترة الحالية.