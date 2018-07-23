تونس تنظم مسابقة لاختيار احسن تصميم لمشاركتها في التظاهرة الكونية دبي 2020





تنظم المندوبية العامة لتونس في التظاهرة الكونية دبي 2020، مسابقة لاختيار احسن تصميم لمشاركة تونس في هذه التظاهرة التي تنتظم من 20 اكتوبر 2020 الى 10 افريل 2021 بامارة دبي بالامارات العربية المتحدة.





ودعت المندوبية مطوري الافكار الى تقديم تصوراتهم حول الجناح التونسي الذي يتخذ من مفهوم ابداع الشباب عنوانا له، وتقديم تفاصيل حول افكارهم وتفسير دواعي اختيارهم لهذه الافكار ولمكونات الجناح. كما تعهدت بمنح صاحب الفكرة الفائزة رحلة مجانية الى دبي اكسبو الى جانب توفير تغطية اعلامية واسعة للتعريف بفكرته.





ويقام معرض دبي الدولي من 20 اكتوبر 2020 الى 10 افريل 2021 على مساحة 438 هكتارا في "مركز دبي التجاري/ جبل علي" في الطرف الجنوبي الغربي لإمارة دبي تحت شعار "تواصل العقول ... وصنع المستقبل" ومن المتوقع ان يستقطب نحو 25 مليون زائر.





ويهدف المعرض الى تلبية مبادئ الاستدامة ومصادر دائمة للطاقة والمياه وتطوير التنقل من خلال أنظمة جديدة للنقل والخدمات اللوجستية واتاحة سبل جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي.



