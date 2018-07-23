مهرجان المنجا الباكستانية في تونس: الترويج لملك الفاكهة





على وقع الموسيقى الباكستانية وفي اجواء احتفالية، تدفق العديد من المواطنين، على خيام أقيمت، السبت، على ضفاف بحيرة تونس للاستمتاع بالعصير والأطباق المصنوعة من المانجا الباكستانية الطازجة.





وتعد هذه التظاهرة، التي نظمتها السفارة الباكستانية بتونس تحت شعار "مهرجان المانجا: إطلاق ملك الثمار في تونس"، جزء من سلسلة من الأنشطة الثقافية المزمع إقامتها في عام 2018 للاحتفال بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين باكستان وتونس.





وقال سفير باكستان بتونس، ظهير برويز خان، في افتتاح المهرجان الذي يهدف الى الترويج للمنجا الباكستانية في تونس، "أن مثل هذه التظاهرات من شانها أن تعزز العلاقات الثنائية ثقافيا واقتصاديا".

وكانت غرفة التجارة والصناعة بتونس قد عقدت اجتماعًا، الجمعة بتونس، مع الشركات الباكستانية العاملة في قطاع الفاكهة. وخصص الاجتماع الذي انتظم بالتعاون مع السفارة الباكستانية في تونس، لمناقشة طرق تسهيل تدفق المانجا الباكستانية في السوق التونسية، مع الأخذ في الاعتبار أن الصعوبة الرئيسية في استيراد هذا المنتج هي النقل.





وقد قدم، ممثل جمعية المانجا الباكستانية عرضاً مفصلاً عن المانجا في بلاده التي تعد رابع اكبر منتج في العالم بنسبة 8,5 بالمائة من الانتاج العالمي. ويعود تاريخ انتاج هذه الفاكهة الغنية بالألياف والحديد والبوتاسيوم والفيتامينات أ وب وس ومضادات الأكسدة، الى اكثر من الفي سنة.