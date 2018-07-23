مراد وهبة: التعليم محكوم من الإخوان المسلمين حتى الآن.. وعبدالناصر نفذ مبادئهم



وأضاف "وهبة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، الأحد، أنهم لديهم محاولات مستميتة للخلاص منه.



وتابع أستاذ الفلسفة في جامعة عين شمس، أن الرئيس جمال عبدالناصر، خاض المعركة ضد الإخوان ولكنه لم يجهز عليهم بالكامل، لأنه لم يكن متشكك في الفكر الديني الخاص بالإخوان، ولكن في السلطة، ووعد المرشد العام للجماعة "الهضيبي"، بأن ينفذ مبادئ الإخوان في التعليم، وكان صادقا، وعين كمال الدين حسين، ولكنه اكتشف الخطأ في عام 1970.



وشدد على ضرورة أن تستمر المعركة الآن حتى يتم القضاء على الفكر، وبناء الإنسان المصري الذي نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يتم إلا ببناء العقل المصري، موضحا أن تجديد الخطاب الديني صعب لوجود فكر ابن تيمية، وبناء الإنسان صعب لأن مبدأ السمع والطاعة موجود.



ولفت إلى أن الحل في القنوات الفضائية، لأنها تتعامل مع الملايين ولا تحتاج لأماكن، ولا تنظيمات أو أحزاب، ولكن تحتاج لصدمة الجماهير من خلال استضافة المفكرين.

قال الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة في جامعة عين شمس، إن التعليم محكوم من الإخوان المسلمين حتى الآن، موضحا أنه كأستاذ في الكلية حاولوا أن يفصلوه من عمله مرتين بسبب صراعه معهم، في عهد وزير التعليم العالي مفيد شهاب، الذي رفض الفصل.