لو أخطأ بحركة واحدة لأودت بحياته.. ويل سميث يشارك بتحدي "كيكي - kiki" بطريقة جنونية

وتم تصوير الممثل الأميركي بواسطة كاميرا طائرة، وكاد هذا الفيديو أن يودي بحياته نظرا لخطورة الموقع الذي اختاره سميث من أجل التحدي.



ولم يكتف سميث بالقيام بهذا التحدي بهذه الطريقة الخطرة، بل نشره على حسابه في انستغرام الذي يتابعه عليه أكثر من 18 مليون شخص.



وكان هذا التحدي الذي انتشر بشكل جنوني على الشبكات الاجتماعية، قد بدأ مع قيام مقدم برنامج The Shiggy Show الكوميدي بالرقص على أنغام الأغنية ونشرها على انستغرام وأطلق معها التحدي لمن يقوم بالرقص على أنغامها كما فعل هو.











