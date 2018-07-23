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والدة أحمد الفيشاوي وتزوجت ٤ مرات.. معلومات عن سمية الألفي في عيد ميلادها

الإثنين 23/يوليه/2018 - 01:43 ص
والدة أحمد الفيشاوي وتزوجت ٤ مرات.. معلومات عن سمية الألفي في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 


تحتفل الفنانة سمية الألفي، اليوم الإثنين بعيد ميلادها الخامس والستين.


وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها:-


١- ولدت سمية الألفي في الثالث والعشرين من يوليو ١٩٥٣، في محافظة الشرقية.


٢- حصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة القاهرة.


٣- جاء ظهوره الأول في التلفزيون من خلال مسلسل "أفواه وأرانب" في عام 1978.


٤- شاركت في العديد من المسلسلات الناجحة أشهرها: "ليالي الحلمية" و"العطار والسبع بنات".


٥- تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي ولها منه ولدان هما أحمد وعمر.


٦- ابنها الأكبر هو الفنان الشاب أحمد الفيشاوي.


٧- تزوجت من الملحن مودي الإمام، ثم المخرج جمال عبدالحميد.


٨- كما سبق وتزوجت من المطرب مدحت صالح، لكنها لم تستمر طويلًا.


٩- أُصيبت بمرض نادر تسبب في تكوين أكياس خلف الرحم ومنطقة الحوض، لكنها عولجت بعد سفرها إلى سويسرا.


١٠- اعتزلت التمثيل وفضلت الاعتناء بأسرتها الصغيرة.



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