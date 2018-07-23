والدة أحمد الفيشاوي وتزوجت ٤ مرات.. معلومات عن سمية الألفي في عيد ميلادها
تحتفل الفنانة سمية الألفي، اليوم الإثنين بعيد ميلادها الخامس والستين.
وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها:-
١- ولدت سمية الألفي في الثالث والعشرين من يوليو ١٩٥٣، في محافظة الشرقية.
٢- حصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة القاهرة.
٣- جاء ظهوره الأول في التلفزيون من خلال مسلسل "أفواه وأرانب" في عام 1978.
٤- شاركت في العديد من المسلسلات الناجحة أشهرها: "ليالي الحلمية" و"العطار والسبع بنات".
٥- تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي ولها منه ولدان هما أحمد وعمر.
٦- ابنها الأكبر هو الفنان الشاب أحمد الفيشاوي.
٧- تزوجت من الملحن مودي الإمام، ثم المخرج جمال عبدالحميد.
٨- كما سبق وتزوجت من المطرب مدحت صالح، لكنها لم تستمر طويلًا.
٩- أُصيبت بمرض نادر تسبب في تكوين أكياس خلف الرحم ومنطقة الحوض، لكنها عولجت بعد سفرها إلى سويسرا.
١٠- اعتزلت التمثيل وفضلت الاعتناء بأسرتها الصغيرة.