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"دكتور بجامعة الفيوم" يفوز بأفضل تصميم بمسابقة "المهندسين"

الإثنين 23/يوليه/2018 - 01:41 ص
دكتور بجامعة الفيوم يفوز بأفضل تصميم بمسابقة المهندسين
الدكتور المعماري إبراهيم الدسوقي
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حصد الدكتور المعماري إبراهيم الدسوقي المدرس المساعد بقسم العمارة كلية الهندسة جامعة الفيوم، لقب أفضل تصميم معماري خلال مشاركته في مسابقة نادي المهندسين الذي شارك بها العديد من المهندسين بتصميماتهم الجديدة.

والمسابقة ليست الأولى التي تحصد فيها جامعة الفيوم جائزة، حيث حصدت الجامعة عدد كبير من الجوائز الدولية والعالمية لابنائها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

ياتي ذلك استمرارًا للدور الاجتماعي للجامعة حيث تشارك في كل المسابقات التي تقيمها الدولة، وتدعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتوفر كل الإمكانيات للمواهب لتواكب الجامعة التطور العلمي المنشود حول العالم.

وهنأت جامعة الفيوم، "الدسوقي" على فوزه بجائزة أفضل تصميم معماري بمسابقة تصميم نادي المهندسين بالمحافظة، متمنية له مزيدا من النجاح والتقدم.
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