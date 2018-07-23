السيطرة على حريق محدود داخل كنيسة ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، منذ قليل، من السيطرة على حريق محدود شب بحجرة مجاورة لكنيسة قرية خورشيد التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف.



كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق محدود في غرفة خشبية مجاورة لكنيسة قرية خورشيد التابعة لمركز إهناسيا والذي أمر بسرعة التعامل معه.



وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارتين وتمكنوا من إخماد الحريق، كما انتقلت سيارتين إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى مكان الحريق، حيث تبين عدم وجود اي إصابات.



وتبين أن ماس كهربائي تسبب في اشتعال نيران محدودة داخل غرفة مسقوفة بالخشب والعروق مجاورة لكنيسة القرية، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح.

