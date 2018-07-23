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الزمالك: شيكابالا يمر بأزمة نفسية صعبة ومصيره في قبضة مرتضى منصور

الإثنين 23/يوليه/2018 - 01:30 ص
الزمالك: شيكابالا يمر بأزمة نفسية صعبة ومصيره في قبضة مرتضى منصور
شيكابالا
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الفجر الرياضي
 

قال المشرف العام على الكرة والمتحدث الرسمي لنادي الزمالك أمير مرتضى منصور، إنه كان عضوا مع شقيقه أحمد مرتضى وإسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة لاستقدام المدرب السويسري كريستيان جروس كمدير فني للفريق الأبيض. 

 

وأضاف "أمير مرتضى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد أن المدرب السويسري كريستيان جروس رشحني لمهمة الإشراف على الكرة بالزمالك بعد مجموعة تجارب.

 

وأوضح أن مجلس إدارة نادي الزمالك بدأ فى إجراءات حصول لاعب خط وسط الفريق النيجيري معروف يوسف على الجنسية المصرية، منوها أن اللاعب عند عرضنا علية مسألة حصوله على الجنسية المصرية رحب بشدة ونعمل على عدم التفريط في اللاعب.

 

وأشار "أمير مرتضي" إلى أن الأباتشي محمود عبد الرازق "شيكابالا" أخطرنى أنه يمر بأزمة نفسية صعبة للغاية ومصيره في قبضة رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ناصحاً اللاعب بعرض مشاكله على رئيس النادي.

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